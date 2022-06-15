Гладилин считает, что Бакаеву будет сложно закрепиться в «Зените»

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал переход воспитанника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».
Гладилин считает, что Бакаеву будет сложно закрепиться в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Сможет ли Бакаев повторить судьбу Дзюбы, став капитаном «Зенита»? Это очень громко сказано. «Зенит» — очень сильная команда. На позиции Бакаева в «Зените» играют очень сильные легионеры, наши ребята. Бакаеву будет сложно закрепиться в команде. Думаю, если он не потянет, то его отдадут в аренду», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Он отметил, что Бакаев сможет повысить свой статус в «Зените». По его словам, переход Зелимхана не такой обидный для «Спартака», как трансфер Дзюбы в состав петербургского клуба.

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с Бакаевым. 

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее стало известно, сколько будет получать Бакаев в «Зените».

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