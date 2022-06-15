Экс-тренер сборной России: надеюсь, руководство «Сочи» найдёт наставника уровня РПЛ

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о будущем «Сочи» после ухода Владимира Федотова.

«Что теперь будет с «Сочи»? Конечно, спад возможен, но это зависит во многом от решений управленцев клуба. Надеюсь, руководство его найдёт и сможет заменить Федотова кандидатом уровня РПЛ. Естественно, южанам будет трудно сохранить позиции — повторить максимальный для себя результат всегда сложнее, чем его достигнуть впервые. Если «Сочи» будет в верхней части таблицы и поборется за пятёрку, то это уже станет нормальным для клуба результатом», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее Гаджиев поделился мнением о назначении Федотова на пост главного тренера ЦСКА.