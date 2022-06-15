Арбитр Пустовойтова рассказала, кто из судей является для неё примером для подражания

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Футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова считает, что судья Стефани Фраппар является одной из лучших в мире.
Арбитр Пустовойтова рассказала, кто из судей является для неё примером для подражания
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Ответный стыковой матч за путёвку на чемпионат Европы в Москве в прошлом году судила француженка Стефани Фраппар — она одна из лучших судей в мире. Многие женщины-арбитры пошли на этот матч именно для того, чтобы посмотреть, как работает Фраппар», — заявила Пустовойтова в эфире YouTube-канала РФС.

41-летняя рефери вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, но не была допущена к участию в чемпионате Европы среди женщин.

Чемпионат Европы — 2022 среди женщин пройдёт в Англии с 6 по 31 июля.

Ранее Пустовойтова заявила, что будет продолжать судить, несмотря на критику.

 

 

 

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