Терюшков: пока у нас нет документов, что Fan ID будет работать со старта РПЛ

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал возможное введение персонального паспорта болельщика (Fan ID) в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

«Пока у нас нет никаких документов, что система будет действовать со старта чемпионата. Семь стадионов полностью готовы, они на чемпионате мира проводили полную процедуру. Но пока нет в том числе регламентов реализации персонифицированной карты от Минцифры», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Он также отметил, что на матче Суперкубка России, скорее всего, Fan ID использоваться не будет. По его словам, Минспорт должен определить уровень соревнования, но сначала должен быть разработан регламент.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Напомним, что в связи с введением данного закона активные болельщики многих футбольных клубов РПЛ решили бойкотировать матчи.

Ранее сообщалось, что правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID.