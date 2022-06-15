Радченко — о переходе Бакаева в «Зенит»: его точно нельзя назвать предателем

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что воспитанника «Спартака» Зелимхана Бакаева, который перешёл в команду из Санкт-Петербурга, нельзя называть предателем.

«Насколько это большая потеря для «Спартака»? Я видел, как он выходил на поле в составе красно-белых и у него всегда горели глаза. Видно, что Бакаев любил этот клуб и хотел приносить ему пользу. Почему он иногда не попадал в состав и не играл, нужно спросить у руководства. Но его желание биться за команду было видно по его игре, стремлению и отдаче», — сказал Радченко в интервью RT.

Он отметил, что вопросы, почему «Спартак» отдаёт прямым конкурентам за бесплатно одного из ключевых игроков нужно задавать московской команде.

«Не считаю, что подписание Бакаева надо сравнивать с трансферами Дзюбы и Быстрова. Это абсолютно разные ситуации. И, несмотря на все настроения болельщиков, предательством переход Зелимхана точно назвать нельзя», — добавил Радченко.

Ранее Радченко оценил перспективы Бакаева в петербургской команде.