Радченко — о переходе Бакаева в «Зенит»: его точно нельзя назвать предателем

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что воспитанника «Спартака» Зелимхана Бакаева, который перешёл в команду из Санкт-Петербурга, нельзя называть предателем.
Радченко — о переходе Бакаева в «Зенит»: его точно нельзя назвать предателем
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Насколько это большая потеря для «Спартака»? Я видел, как он выходил на поле в составе красно-белых и у него всегда горели глаза. Видно, что Бакаев любил этот клуб и хотел приносить ему пользу. Почему он иногда не попадал в состав и не играл, нужно спросить у руководства. Но его желание биться за команду было видно по его игре, стремлению и отдаче», — сказал Радченко в интервью RT.

Он отметил, что вопросы, почему «Спартак» отдаёт прямым конкурентам за бесплатно одного из ключевых игроков нужно задавать московской команде.

«Не считаю, что подписание Бакаева надо сравнивать с трансферами Дзюбы и Быстрова. Это абсолютно разные ситуации. И, несмотря на все настроения болельщиков, предательством переход Зелимхана точно назвать нельзя», — добавил Радченко.

Ранее Радченко оценил перспективы Бакаева в петербургской команде.

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