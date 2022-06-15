Салихова о Мирзояне: вчера пил шампанское из кубка, а сегодня даёт непрошеные советы

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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова ветерана красно-белых Александра Мирзояна по поводу отставки Луки Каттани.
Салихова о Мирзояне: вчера пил шампанское из кубка, а сегодня даёт непрошеные советы
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня даёт непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями», — цитирует Салихову «Чемпионат».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». Салихова неоднократно критиковала это решение. В интернете даже появилась информация о бойкоте матча со стороны красно-белых.

Ранее Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок.

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