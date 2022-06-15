Жоаозиньо — об уходе Федотова из «Сочи»: жизнь на этом не заканчивается

Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал уход главного тренера Владимира Федотова из «Сочи» в московский ЦСКА.

«Жизнь на этом не заканчивается, мы смотрим только вперёд. Для нас это новый вызов. За время работы с Федотовым запомнилось всё! Всё было хорошо эти два года», — цитирует Жоаозиньо «Чемпионат».

15 июня Федотов был назначен главным тренером ЦСКА. На своём посту специалист заменил Алексея Березуцкого.

Российский специалист работал в «Сочи» с 2020 года. Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказался о будущем «Сочи» после ухода Федотова в ЦСКА.