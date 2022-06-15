Алдонин: Березуцкие могут записать себе в актив период работы в ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил работу Алексея и Василия Березуцких в армейской команде.
Алдонин: Березуцкие могут записать себе в актив период работы в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Что касается братьев Березуцких, считаю, что период работы в ЦСКА они могут записать себе в актив. Понятно, что у команды всегда есть амбиции, желание бороться за чемпионство. Но в целом, думаю, что армейцы заняли то место, которое заслужили. Да, был очень яркий весенний отрезок, который вселил надежду в болельщиков, но впоследствии не всё получилось», — заявил Алдонин в интервью RT.

Ранее Евгений Алдонин прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

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