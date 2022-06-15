Гришин поставил бы четвёрку братьям Березуцким за работу в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил работу Алексея и Василия Березуцких в армейской команде.

«Как оценить работу Березуцких? Я бы поставил хорошую четвёрку. Команда до последнего боролась за второе место, хотя и выпала из тройки. В конце сезона что-то произошло, в последних матчах не удавалось набирать очки, но ребята всё равно работали нормально. Думаю, у них в дальнейшем всё будет хорошо. Руководство решило, что надо что-то делать, и поменяло тренера, чтобы команда прогрессировала», — заявил Гришин в интервью RT.

Ранее Александр Гришин прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.