Гришин поставил бы четвёрку братьям Березуцким за работу в ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил работу Алексея и Василия Березуцких в армейской команде.
Гришин поставил бы четвёрку братьям Березуцким за работу в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Как оценить работу Березуцких? Я бы поставил хорошую четвёрку. Команда до последнего боролась за второе место, хотя и выпала из тройки. В конце сезона что-то произошло, в последних матчах не удавалось набирать очки, но ребята всё равно работали нормально. Думаю, у них в дальнейшем всё будет хорошо. Руководство решило, что надо что-то делать, и поменяло тренера, чтобы команда прогрессировала», — заявил Гришин в интервью RT.

Ранее Александр Гришин прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

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