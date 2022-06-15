Точилин: думаю, что Федотов способен дать ЦСКА результат

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост наставника ЦСКА.

«Понятно, что ЦСКА является одним из топовых клубов. Думаю, что Федотов способен дать ЦСКА результат. Он показал свою трудоспособность и умение добиваться результата с «Сочи», — приводит слова Точилина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, для Федотова назначение в ЦСКА является новым вызовом. Он также подчеркнул, что, если специалист сделал данный выбор, значит, были весомые аргументы.

«Потеряет ли «Сочи»? Тяжело говорить. Думаю, у них всё тоже будет хорошо», — заключил Точилин.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

Российский специалист работал в «Сочи» с 2020 года. Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов высказался о назначении Федотова на пост главного тренера армейского клуба.