Точилин: думаю, что Федотов способен дать ЦСКА результат
- РИА Новости
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«Понятно, что ЦСКА является одним из топовых клубов. Думаю, что Федотов способен дать ЦСКА результат. Он показал свою трудоспособность и умение добиваться результата с «Сочи», — приводит слова Точилина «Спорт-Экспресс».
По его мнению, для Федотова назначение в ЦСКА является новым вызовом. Он также подчеркнул, что, если специалист сделал данный выбор, значит, были весомые аргументы.
«Потеряет ли «Сочи»? Тяжело говорить. Думаю, у них всё тоже будет хорошо», — заключил Точилин.
15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.
Российский специалист работал в «Сочи» с 2020 года. Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.
Ранее бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов высказался о назначении Федотова на пост главного тренера армейского клуба.