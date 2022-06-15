Колосков: у Федотова есть потенциал, он один из лучших тренеров РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.
Колосков: у Федотова есть потенциал, он один из лучших тренеров РПЛ
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«У Федотова может получиться в ЦСКА, а может и не получиться. ЦСКА по сравнению с «Сочи» — другой уровень, другие традиции. Неясно управление клубом. Для Федотова будет много нового. У него есть потенциал, он один из наших лучших тренеров», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что успех Федотова в ЦСКА будет зависеть от обстановки в клубе.

С 2020 года Федотов возглавлял «Сочи». Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

На своём посту специалист заменил Алексея Березуцкого. Вместе с Алексеем команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 50 очков.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского клуба.

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