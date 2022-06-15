КОНМЕБОЛ раскритиковала Венгера за высказывания об отставании других континентов от Европы

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В Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) раскритиковали заявление начальника отдела развития Международной федерации футбола (ФИФА) Арсена Венгера об отставании других континентов от Европы.
КОНМЕБОЛ раскритиковала Венгера за высказывания об отставании других континентов от Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Davidson

«Слова Венгера, помимо необычного невежества в отношении ценного вклада африканских игроков в мировой футбол, и особенно в Европе, содержат клеветнический момент», — цитирует КОНМЕБОЛ ESPN.

Венгер заявил, что остальные континенты отстают от Европы по развитию футболистов. Он также привёл в пример Килиана Мбаппе, который жил в Европе и достиг успехов.

Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Выступая за «Пари Сен-Жермен», форвард является самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Ранее Орельен Тчуамени рассказал, что Килиан Мбаппе интересовался его желанием перейти в ПСЖ.

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