КОНМЕБОЛ раскритиковала Венгера за высказывания об отставании других континентов от Европы

В Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) раскритиковали заявление начальника отдела развития Международной федерации футбола (ФИФА) Арсена Венгера об отставании других континентов от Европы.

«Слова Венгера, помимо необычного невежества в отношении ценного вклада африканских игроков в мировой футбол, и особенно в Европе, содержат клеветнический момент», — цитирует КОНМЕБОЛ ESPN.

Венгер заявил, что остальные континенты отстают от Европы по развитию футболистов. Он также привёл в пример Килиана Мбаппе, который жил в Европе и достиг успехов.

Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Выступая за «Пари Сен-Жермен», форвард является самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Ранее Орельен Тчуамени рассказал, что Килиан Мбаппе интересовался его желанием перейти в ПСЖ.