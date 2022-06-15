Большунов высказался об иностранцах, выступающих против возвращения России в мировой спорт

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о спортсменах, которые выступают за отстранение россиян от международных турниров.

«Когда ты видишь такое отношение со стороны спортсменов, с которыми соревновался (а сейчас они дают интервью с заявлениями, что российских лыжников не должно быть на стартах), хочется стать ещё сильнее», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Он добавил, что никто из спортсменов ему лично не говорил об отстранении россиян от международных соревнований.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась исключать российских лыжников из последних этапов КМ сезона-2021/22, но Норвегия объявила о бойкоте, если россияне выйдут на старт.

Ранее лыжник Иверсен заявил, что без россиян Кубок мира будет похож на чемпионат Норвегии.