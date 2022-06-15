Венгер: если бы Мбаппе родился в Камеруне, то не стал бы таким успешным футболистом

Бывший главный тренер «Арсенала», начальник отдела развития Международной федерации футбола (ФИФА) Арсен Венгер на примере Килиана Мбаппе рассказал, что остальные континенты отстают от Европы.

«Мбаппе имеет африканские корни, но он всю жизнь тренировался в Европе. Если бы он родился в Камеруне, то не стал бы тем, кем является сегодня. Есть Европа, а есть остальной мир», — цитирует Венгера ESPN.

Он добавил, что нужно помочь «остальному миру», чтобы не терять талантливых футболистов.

Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Выступая за «Пари Сен-Жермен», форвард является самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Ранее Орельен Тчуамени рассказал, что Килиан Мбаппе интересовался его желанием перейти в ПСЖ.