Венгер: если бы Мбаппе родился в Камеруне, то не стал бы таким успешным футболистом

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Бывший главный тренер «Арсенала», начальник отдела развития Международной федерации футбола (ФИФА) Арсен Венгер на примере Килиана Мбаппе рассказал, что остальные континенты отстают от Европы.
Венгер: если бы Мбаппе родился в Камеруне, то не стал бы таким успешным футболистом
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

«Мбаппе имеет африканские корни, но он всю жизнь тренировался в Европе. Если бы он родился в Камеруне, то не стал бы тем, кем является сегодня. Есть Европа, а есть остальной мир», — цитирует Венгера ESPN.

Он добавил, что нужно помочь «остальному миру», чтобы не терять талантливых футболистов.

Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Выступая за «Пари Сен-Жермен», форвард является самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Ранее Орельен Тчуамени рассказал, что Килиан Мбаппе интересовался его желанием перейти в ПСЖ.

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