Венгер: если бы Мбаппе родился в Камеруне, то не стал бы таким успешным футболистом
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«Мбаппе имеет африканские корни, но он всю жизнь тренировался в Европе. Если бы он родился в Камеруне, то не стал бы тем, кем является сегодня. Есть Европа, а есть остальной мир», — цитирует Венгера ESPN.
Он добавил, что нужно помочь «остальному миру», чтобы не терять талантливых футболистов.
Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Выступая за «Пари Сен-Жермен», форвард является самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Ранее Орельен Тчуамени рассказал, что Килиан Мбаппе интересовался его желанием перейти в ПСЖ.