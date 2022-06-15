Англия после разгромного поражения от Венгрии повторила антирекорд 94-летней давности

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Сборная Англии потерпела разгромное поражение от команды Венгрии в четвёртом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
Англия после разгромного поражения от Венгрии повторила антирекорд 94-летней давности
  • AP
  • © Jon Super

Встреча в Вулверхэмптоне завершилась со счётом 0:4. Таким образом, англичане повторили антирекорд, установленный 94 года назад. Это первый случай с 1928 года, когда английская команда проиграла на своём поле с разницей в четыре или более мячей.

После победы Венгрия вышла в лидеры в группе 3 Лиги А, набрав девять очков. Англия — последняя (два очка).

Ранее нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями после поражения от команды Венгрии в Лиге наций.

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