Капризов сравнил Миннеаполис и Новокузнецк

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» рассказал о разнице между Миннеаполисом и Новокузнецком.
Капризов сравнил Миннеаполис и Новокузнецк
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

«Тяжело сравнивать города в Америке и России. Они же все разные. Вот в Новокузнецке нет таких высоток, как в Миннеаполисе, который больше сам по себе. Всё разное», — цитирует Капризова «Матч ТВ»

«Миннесота» заняла по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Дина Эвасона в первом раунде серии плей-офф уступила «Сент-Луис Блюз» (2-4).

Капризов в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).

Ранее Кирилл Капризов рассказал, что отношение к российским игрокам в Северной Америке не претерпело никаких изменений из-за ситуации на Украине.

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