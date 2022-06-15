Доннарумма извинился перед итальянскими болельщиками за разгром от Германии
«Мы вне себя, сегодня нам нет оправданий. Мы просим прощения у болельщиков. Я совершил грубую ошибку и несу за это ответственность», — цитирует вратаря сайт УЕФА.
Игра прошла в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.
Германия после победы занимает второе место в группе 3 Лиги А, набрав семь очков. Италия — третья (пять очков).
Ранее нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями после поражения от команды Венгрии в Лиге наций.