Доннарумма извинился перед итальянскими болельщиками за разгром от Германии

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о разгромном поражении от команды Германии в четвёртом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23 (2:5).

«Мы вне себя, сегодня нам нет оправданий. Мы просим прощения у болельщиков. Я совершил грубую ошибку и несу за это ответственность», — цитирует вратаря сайт УЕФА.

Игра прошла в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.

Германия после победы занимает второе место в группе 3 Лиги А, набрав семь очков. Италия — третья (пять очков).

Ранее нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями после поражения от команды Венгрии в Лиге наций.