Metaratings: «Зенит» начал активную фазу переговоров с Бакаевым

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Российский полузащитник Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в «Зените».

По информации Metaratings, стороны уже согласовали детали контракта, но не могут договориться о сроках соглашения. Отмечается, что речь идёт о трёх-, четырёх- и пятилетнем контрактах, компромиссным вариантом является четырёхлетнее соглашение.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. Он покинул команду в начале июля.

Ранее в «Спартаке» рассказали, почему решили не продлевать контракт с Бакаевым.

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