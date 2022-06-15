Metaratings: «Зенит» начал активную фазу переговоров с Бакаевым

Российский полузащитник Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в «Зените».

По информации Metaratings, стороны уже согласовали детали контракта, но не могут договориться о сроках соглашения. Отмечается, что речь идёт о трёх-, четырёх- и пятилетнем контрактах, компромиссным вариантом является четырёхлетнее соглашение.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. Он покинул команду в начале июля.

Ранее в «Спартаке» рассказали, почему решили не продлевать контракт с Бакаевым.