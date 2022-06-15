Кемпер расхвалил Василевского перед финальной серией Кубка Стэнли
«Не стоит переживать о том, кто против тебя, на другой стороне площадки. Конечно, он добился больших успехов, он тот парень, на которого все стараются равняться», — заявил Кемпер.
Напомним, что «Тампа» обыграла «Рейнджерс» в финале Восточной конференции. Счёт серии — 4-2.
Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо» пройдёт 16 июня.
Ранее сообщалось, что Василевский — главный претендент на «Конн Смайт Трофи».