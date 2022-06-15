Кемпер расхвалил Василевского перед финальной серией Кубка Стэнли

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер высказался о российском вратаре «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском перед финальной серией плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Не стоит переживать о том, кто против тебя, на другой стороне площадки. Конечно, он добился больших успехов, он тот парень, на которого все стараются равняться», — заявил Кемпер.

Напомним, что «Тампа» обыграла «Рейнджерс» в финале Восточной конференции. Счёт серии — 4-2.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо» пройдёт 16 июня.

Ранее сообщалось, что Василевский — главный претендент на «Конн Смайт Трофи».