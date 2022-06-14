Клопп — о Нуньесе: у него есть все качества, которые ищет «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Дарвина Нуньеса из «Бенфики» в английский клуб.

«У него есть страсть, желание и жажда быть лучше, чем он есть. Нуньес верит в проект «Ливерпуля» и в то, что мы хотим сделать. У него есть все качества, которые мы ищем. Дарвин задает темп, приносит энергию, он агрессивен и динамичен в своих передвижениях», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

Напомним, что соглашение форварда с клубом рассчитано до 2028 года.

22-летний спортсмен перешёл в «Бенфику» в 2020 году из испанской «Альмерии». В сезоне-2021/22 уругвайский футболист забил 34 мяча и сделал четыре результативные передачи в 41 матче за клуб.

Ранее Нуньес поделился эмоциями после перехода в «Ливерпуль».