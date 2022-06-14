Тарпищев: Хачанов играет в качественный, интересный теннис и близок к своей лучшей форме

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Карена Хачанова над соотечественником Асланом Карацевым в матче первого круга турнира в Халле.

«Карацев потерялся сейчас, он психологически надломлен. А Хачанов, наоборот, играет в качественный, интересный теннис и потихоньку приближается к своей лучшей форме. Его победа абсолютно по делу сегодня!» — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Российский теннисист обыграл соотечественника со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 54 минуты. Хачанов допустил две двойные ошибки, шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.

Ранее Тарпищев прокомментировал решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить россиян до US Open — 2022.