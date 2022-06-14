Тарпищев: Хачанов играет в качественный, интересный теннис и близок к своей лучшей форме

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Карена Хачанова над соотечественником Асланом Карацевым в матче первого круга турнира в Халле.
Тарпищев: Хачанов играет в качественный, интересный теннис и близок к своей лучшей форме
  • Gettyimages.ru
  • © Rene Nijhuis/BSR Agency

«Карацев потерялся сейчас, он психологически надломлен. А Хачанов, наоборот, играет в качественный, интересный теннис и потихоньку приближается к своей лучшей форме. Его победа абсолютно по делу сегодня!» — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Российский теннисист обыграл соотечественника со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 54 минуты. Хачанов допустил две двойные ошибки, шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.

Ранее Тарпищев прокомментировал решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить россиян до US Open — 2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить