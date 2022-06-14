Источник: УЕФА хочет создать новый летний турнир для топ-клубов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует организовать новый летний турнир для топ-команд.
Источник: УЕФА хочет создать новый летний турнир для топ-клубов
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  • © Denis Doyle

Как сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe, в турнире примут участие победитель прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов и ещё три топ-команды, однако не уточняется, по какому принципу они будут отобраны.

Отмечается, что соревнование пройдёт в формате «Финала четырёх».

10 мая исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша европейских клубных турниров с сезона-2024/25 с использованием швейцарской системы. В ЛЧ будут участвовать 36 команд, а не 32, как это происходит сейчас. Клубы будут сведены в общую таблицу, а соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) в скором времени собирается внедрить систему автоматического обнаружения офсайда.

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