Источник: УЕФА хочет создать новый летний турнир для топ-клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует организовать новый летний турнир для топ-команд.

Как сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe, в турнире примут участие победитель прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов и ещё три топ-команды, однако не уточняется, по какому принципу они будут отобраны.

Отмечается, что соревнование пройдёт в формате «Финала четырёх».

10 мая исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша европейских клубных турниров с сезона-2024/25 с использованием швейцарской системы. В ЛЧ будут участвовать 36 команд, а не 32, как это происходит сейчас. Клубы будут сведены в общую таблицу, а соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) в скором времени собирается внедрить систему автоматического обнаружения офсайда.