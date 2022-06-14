Нуньес: я действительно счастлив оказаться в «Ливерпуле»

Бывший нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес поделился эмоциями после перехода в английский «Ливерпуль».

«Мне очень приятно быть здесь, в «Ливерпуле», и я очень счастлив быть частью этого великого клуба. Здесь есть несколько отличных игроков, и я думаю, что это подойдёт моему стилю. Надеюсь, что смогу отдать всё, что у меня есть, чтобы помочь команде», — цитирует Нуньеса пресс-служба футбольной команды.

Напомним, что соглашение форварда с клубом рассчитано до 2028 года.

22-летний спортсмен перешёл в «Бенфику» в 2020 году из испанской «Альмерии». В сезоне-2021/22 уругвайский футболист забил 34 мяча и сделал четыре результативные передачи в 41 матче за клуб.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» расторг контракт с четырьмя игроками.