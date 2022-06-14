Тараканов о запрете российским клубам участвовать в еврокубках: невосполнимая потеря

Олимпийский чемпион 1988 года по баскетболу Сергей Тараканов прокомментировал отстранение российских команд от еврокубков.

«К сожалению, отсутствие еврокубков станет серьёзной, невосполнимой потерей для отечественных клубов. Интерес к Евролиге в стране был огромен, ведь это соревнование топ-уровня с сумасшедшей интригой. А главное, наши команды имели возможность проводить много хороших игр. Деваться некуда. Посмотрим, как будут обстоять дела с Суперкубком и приглашением сербских и турецких коллективов. У них свои проблемы. Тем не менее надеюсь, турнир станет маленькой вишенкой на торте перед началом сезона», — рассказал Тараканов в интервью RT.

Ранее Тараканов призвал расширить состав участников Единой лиги ВТБ.