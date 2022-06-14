Гришин: карьеру Чалова в «Базеле» нельзя назвать фееричной

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о будущем Фёдора Чалова.
Гришин: карьеру Чалова в «Базеле» нельзя назвать фееричной
  • РИА Новости

«Если Чалов возвращается домой, значит, он хочет в ЦСКА. В «Базеле» он получал время, где-то забивал, где-то отдавал, но такой отрезок фееричным назвать нельзя. С другой стороны, поиграл в Европе — это большой плюс», — цитирует Гришина «Спорт день за днём».

По его словам, Чалов сможет забить 10 голов в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги.

1 февраля стало известно об аренде футболиста швейцарским клубом. В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекает 30 июня.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин также высказался о будущем Чалова.

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