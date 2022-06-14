Леклер опоздал на рейс в Монреаль, где состоится Гран-при Канады

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Пилот Ferrari Шарль Леклер опоздал на рейс в Монреаль, где в ближайший уикенд пройдёт Гран-при Канады.
Леклер опоздал на рейс в Монреаль, где состоится Гран-при Канады
  • AP

«Начинаю новую неделю с того, что пропускаю рейс в Монреаль», — написал Леклер в социальных сетях.

Напомним, что на Гран-при Азербайджана Леклер сошёл с дистанции на 21-м круге из-за поломки мотора. Он лидировал в гонке.

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен возглавляет личный зачёт. Второй — его однокомандник Серхио Перес. Тройку лучших замыкает Леклер.

Ранее Леклер оценил свои шансы выиграть в чемпионате «Формулы-1» после двух сходов в сезоне.

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