Леклер опоздал на рейс в Монреаль, где состоится Гран-при Канады

Пилот Ferrari Шарль Леклер опоздал на рейс в Монреаль, где в ближайший уикенд пройдёт Гран-при Канады.

«Начинаю новую неделю с того, что пропускаю рейс в Монреаль», — написал Леклер в социальных сетях.

Напомним, что на Гран-при Азербайджана Леклер сошёл с дистанции на 21-м круге из-за поломки мотора. Он лидировал в гонке.

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен возглавляет личный зачёт. Второй — его однокомандник Серхио Перес. Тройку лучших замыкает Леклер.

Ранее Леклер оценил свои шансы выиграть в чемпионате «Формулы-1» после двух сходов в сезоне.