Леклер опоздал на рейс в Монреаль, где состоится Гран-при Канады
- AP
«Начинаю новую неделю с того, что пропускаю рейс в Монреаль», — написал Леклер в социальных сетях.
Напомним, что на Гран-при Азербайджана Леклер сошёл с дистанции на 21-м круге из-за поломки мотора. Он лидировал в гонке.
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен возглавляет личный зачёт. Второй — его однокомандник Серхио Перес. Тройку лучших замыкает Леклер.
Ранее Леклер оценил свои шансы выиграть в чемпионате «Формулы-1» после двух сходов в сезоне.