Семак поддержал введение пяти замен в футболе на постоянной основе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение принять на постоянной основе правила проведения пяти замен во время матчей.

«Само решение я считаю правильным ввиду того, что в заявке на игру на протяжении последних лет — 22 игрока, а количество замен оставалось прежним. Была несостыковка», — цитирует Семака ТАСС.

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что считает верным решение разрешить клубам использовать пять замен во время матчей.