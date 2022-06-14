Семак поддержал введение пяти замен в футболе на постоянной основе
- РИА Новости
«Само решение я считаю правильным ввиду того, что в заявке на игру на протяжении последних лет — 22 игрока, а количество замен оставалось прежним. Была несостыковка», — цитирует Семака ТАСС.
Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.
Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.
Ранее Вячеслав Колосков заявил, что считает верным решение разрешить клубам использовать пять замен во время матчей.