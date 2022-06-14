Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян

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Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены страны намерены блокировать участие российских атлетов в международных турнирах.
Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян
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«В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в турнирах украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования», — заявил Гутцайт на онлайн-совещании.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее украинский дзюдоист заявил, что откажется от всех титулов в случае допуска россиян до турниров.

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