Губерниев выступил против введения чистого времени в футболе

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предложение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ввести в футболе чистое игровое время.

«Я против введения чистого времени. В этом смысле я прогрессивный ретроград. Сейчас всё идеально, пять замен разрешили. Темп игры поддерживается», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что IFAB 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче. Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что идея Инфантино о чистом игровом времени в футболе не исчезнет.