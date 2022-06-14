Мостовой объяснил скандалы с участием футболистов ощущением вседозволенности

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему скандалы с участием футболистов приобретают особый общественный резонанс.
Мостовой объяснил скандалы с участием футболистов ощущением вседозволенности
  • РИА Новости

«Ощущение вседозволенности у футболистов, которые могут ни в чём себе не отказывать, безусловно, проявляется тоже. И об этом много раз говорили. Конечно, сразу вспоминается история с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Но с ними скорее решили сделать показательный процесс. Поверьте, за свою жизнь я видел многих коллег, которые чего только ни вытворяли. Но, когда я сам выходил на поле, не существовало ни интернета, ни социальных сетей, ни телефонов. А в Москве, образно говоря, работали два ресторана и три дискотеки. Вот и всё. Сейчас ситуация изменилась кардинально», — заявил Мостовой в интервью RT.

Ранее Александр Мостовой высказался о том, что футболисты часто нарушают закон.

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