Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине, где сыграет с Касаткиной
- AP
В матче первого круга россиянка одержала победу над бельгийкой Мариной Заневской со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 6 минут.
В следующем раунде Александрова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной.
Напомним, что Екатерина обыграла белоруску Арину Соболенко в финале нидерландского турнира в Хертогенбосе. Для Александровой это второй титул в карьере на уровне WTA. За победу на турнире она получит более €26 тыс. и 280 рейтинговых очков.
Ранее Александрова поделилась эмоциями после участия в турнире в Хертогенбосе.