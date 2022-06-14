Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине, где сыграет с Касаткиной

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Российская теннисистка Екатерина Александрова квалифицировалась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.
Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине, где сыграет с Касаткиной
  • AP

В матче первого круга россиянка одержала победу над бельгийкой Мариной Заневской со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 6 минут.

В следующем раунде Александрова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Напомним, что Екатерина обыграла белоруску Арину Соболенко в финале нидерландского турнира в Хертогенбосе. Для Александровой это второй титул в карьере на уровне WTA. За победу на турнире она получит более €26 тыс. и 280 рейтинговых очков.

Ранее Александрова поделилась эмоциями после участия в турнире в Хертогенбосе.

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