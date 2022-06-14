Алдонин считает, что в «Базеле» у Чалова больше шансов получить игровую практику

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о будущем Фёдора Чалова.
Алдонин считает, что в «Базеле» у Чалова больше шансов получить игровую практику
  • РИА Новости

«Чалову нужна игровая практика. Думаю, что там может быть больше шансов её получить. Если Заболотный будет здоров, то, думаю, выбор будет в его пользу», — цитирует Алдонина «Спорт-Экспресс».

1 февраля стало известно об аренде футболиста швейцарским клубом. В минувшем сезоне Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекает 30 июня.

Ранее в ЦСКА сообщили, когда Чалов вернётся в команду после аренды в «Базеле».

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