Алдонин считает, что в «Базеле» у Чалова больше шансов получить игровую практику

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о будущем Фёдора Чалова.

«Чалову нужна игровая практика. Думаю, что там может быть больше шансов её получить. Если Заболотный будет здоров, то, думаю, выбор будет в его пользу», — цитирует Алдонина «Спорт-Экспресс».

1 февраля стало известно об аренде футболиста швейцарским клубом. В минувшем сезоне Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекает 30 июня.

Ранее в ЦСКА сообщили, когда Чалов вернётся в команду после аренды в «Базеле».