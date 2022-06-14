«Ференцварош» Черчесова сыграет с казахстанским «Тоболом» в квалификации Лиги чемпионов

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В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов — 2022/2023 венгерский «Ференцварош» встретится с казахстанским «Тоболом».
«Ференцварош» Черчесова сыграет с казахстанским «Тоболом» в квалификации Лиги чемпионов
  • РИА Новости

Первый матч раунда пройдёт 5—6 июля в Казахстане, ответный — в Венгрии 12—13 июля. 

Напомним, что главным тренером «Ференцвароша» является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Он возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что считает «Ференцварош» оптимальным клубом для Артёма Дзюбы.

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