«Ференцварош» Черчесова сыграет с казахстанским «Тоболом» в квалификации Лиги чемпионов
- РИА Новости
Первый матч раунда пройдёт 5—6 июля в Казахстане, ответный — в Венгрии 12—13 июля.
Напомним, что главным тренером «Ференцвароша» является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Он возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.
Ранее Евгений Ловчев заявил, что считает «Ференцварош» оптимальным клубом для Артёма Дзюбы.