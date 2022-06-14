Ещенко отреагировал на информацию о своём уходе из «Спартака»

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Тренер московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал информацию о том, что он покидает клуб.
Ещенко отреагировал на информацию о своём уходе из «Спартака»
  • РИА Новости

«Я покидаю «Спартак»? Пока ничего не могу сказать по этому поводу. У меня нет ещё точной информации. Я всё узнаю и позже скажу», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

38-летний Ещенко в составе «Спартака» стал чемпионом России, а также победителем Суперкубка страны.

Защитник перешёл в «Спартак» в 2016 году. В 109 матчах он забил один мяч. За сборную России Ещенко провёл 14 игр.

После завершения карьеры футболист вошёл в тренерский штаб столичного клуба.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани подтвердил, что Ещенко покидает столичную команду.

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