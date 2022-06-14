Каттани: с первого дня в Москве все говорят, что я уйду

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос, покинет ли он московский клуб, если новый тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не справится со своей работой.

«С первого дня в Москве все говорят, что я уйду. Это происходило даже после победы в Кубке России. Я уже понял, что любое решение, которое я здесь принимаю, является рискованным», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний специалист был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее Каттани рассказал, кого хотел бы видеть в качестве главного тренера московской команды.