Каттани: с первого дня в Москве все говорят, что я уйду
- globallookpress.com
«С первого дня в Москве все говорят, что я уйду. Это происходило даже после победы в Кубке России. Я уже понял, что любое решение, которое я здесь принимаю, является рискованным», — сказал Каттани на пресс-конференции.
Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.
10 июня 33-летний специалист был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.
Ранее Каттани рассказал, кого хотел бы видеть в качестве главного тренера московской команды.