Каттани: с первого дня в Москве все говорят, что я уйду

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Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос, покинет ли он московский клуб, если новый тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не справится со своей работой.
Каттани: с первого дня в Москве все говорят, что я уйду
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«С первого дня в Москве все говорят, что я уйду. Это происходило даже после победы в Кубке России. Я уже понял, что любое решение, которое я здесь принимаю, является рискованным», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний специалист был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее Каттани рассказал, кого хотел бы видеть в качестве главного тренера московской команды.

 

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