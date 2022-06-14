Каттани: мне хотелось бы видеть Клоппа в «Спартаке»

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Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, кого хотел бы видеть в качестве главного тренера московской команды.
Каттани: мне хотелось бы видеть Клоппа в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Абаскаль является многообещающим специалистом. Это моё мнение. Конечно, мне хотелось бы видеть здесь Клоппа, но по объективным причинам он не будет работать в «Спартаке», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Он также сообщил, что клуб рассматривал российских тренеров.

«Спартак» по итогам сезона-2021/22 занял десятое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл 33-летний Абаскаль.

Ранее Каттани высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

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