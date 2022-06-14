Каттани рассказал, какими качествами должен обладать тренер «Спартака»

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Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, какими характеристиками должен обладать тренер московской команды.
Каттани рассказал, какими качествами должен обладать тренер «Спартака»
  • РИА Новости

«Чтобы тренировать «Спартак», нужны определённые характеристики. Это говорю не я, а история клуба. Большой успех принёс Романцев, а после него было 22 тренера — вы прекрасно знаете, — и трофеи принесли только Каррера и Ваноли. Для работы в таком клубе нужны запредельные мотивация и желание. Паоло и весь его штаб демонстрировали это на протяжении всех пяти месяцев. Вы думаете, что я неправильно подбираю тренера, но я делаю это именно под требования этой команды», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Он отметил, что Абаскаль за полгода в «Базеле» улучшил практически все показатели в клубе и вывел его на лидирующие позиции. По его словам, всё должно решать не имя человека, а его мотивация.

«Спартак» по итогам сезона-2021/22 занял десятое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл 33-летний Абаскаль.

Ранее Каттани рассказал, как бывший главный тренер московской команды Паоло Ваноли принимал решение покинуть «Спартак».

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