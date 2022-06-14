Каттани рассказал, какими качествами должен обладать тренер «Спартака»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, какими характеристиками должен обладать тренер московской команды.

«Чтобы тренировать «Спартак», нужны определённые характеристики. Это говорю не я, а история клуба. Большой успех принёс Романцев, а после него было 22 тренера — вы прекрасно знаете, — и трофеи принесли только Каррера и Ваноли. Для работы в таком клубе нужны запредельные мотивация и желание. Паоло и весь его штаб демонстрировали это на протяжении всех пяти месяцев. Вы думаете, что я неправильно подбираю тренера, но я делаю это именно под требования этой команды», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Он отметил, что Абаскаль за полгода в «Базеле» улучшил практически все показатели в клубе и вывел его на лидирующие позиции. По его словам, всё должно решать не имя человека, а его мотивация.

«Спартак» по итогам сезона-2021/22 занял десятое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл 33-летний Абаскаль.

Ранее Каттани рассказал, как бывший главный тренер московской команды Паоло Ваноли принимал решение покинуть «Спартак».