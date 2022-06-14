Колосков считает, что идея Инфантино о чистом игровом времени в футболе не исчезнет

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о необходимости введения в футболе чистого игрового времени.

«Не думаю, что это нововведение будет принято. Конечно, эта задумка не уйдёт в песок. Чтобы такой эксперимент провести, нужно коллективное мнение тренеров, руководителей клубов, судей. Если они решат провести эксперимент, значит, он пройдёт в течение примерно двух лет, и только после этого будет принято решение», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Инфантино заявил, что организация и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работает над поиском решения вопроса о чистом игровом времени.

Напомним, что IFAB 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.

Ранее Колосков высказался о решении принять на постоянной основе правила проведения пяти замен во время матчей.