Ян высказался о возможном поединке с Верой в легчайшем весе

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Первый номер рейтинга легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян рассказал о ситуации с потенциальным боем с пятым номером рейтинга дивизиона Марлоном Верой.
Ян высказался о возможном поединке с Верой в легчайшем весе
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«Вера сам бросил вызов, но, когда мы дали согласие, он начал говорить, что имел в виду бой на август. Если ты реально говоришь об этом и хочешь бой, но потом выбираешь соперника, не знаю. Может быть, он не ожидал, что мы согласимся. Всё возможно», — приводит слова Яна «Чемпионат».

Напомним, что 10 апреля Ян потерпел поражение от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

На счету Веры 20 побед, семь поражений и одна ничья.

Ранее Ян высказался о возможном поединке с Фигейредо в легчайшем весе.

 

 

 

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