Пименов: «Спартаку» будет особенно приятно обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов выразил мнение, что игрокам красно-белых надо играть матч с «Зенитом» за Суперкубок России.

«Спартаку» будет особенно приятно обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. Это дополнительная мотивация для них. «Спартак» — самый популярный и обсуждаемый клуб России, но то, что они постоянно недовольны, их не красит. А вот если они решат вопрос на футбольном поле, это сразу повысит их уровень», — приводит слова Пименова «Спорт-Экспресс».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вновь раскритиковала решение Российского футбольного союза (РФС) провести матч за Суперкубок России — 2022 с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.