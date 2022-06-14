Отец Агаларова сообщил, что футболист поедет на сборы с «Уфой»

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Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал, что его сын поедет на сборы в составе уфимской команды.
Отец Агаларова сообщил, что футболист поедет на сборы с «Уфой»
  • РИА Новости

«У него действующий контракт. Вот и он поехал», — приводит слова Агаларова «Спор-Экспресс».

Он отметил, что некоторые вопросы можно решать и во время сборов. По его словам, у Гамида действующий контракт и он обязан поехать на сборы, вне зависимости от того, где он продолжит карьеру.

Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Ранее сообщалось, что Агаларов проходит медосмотр вместе с уфимским клубом.
 

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