Отец Агаларова сообщил, что футболист поедет на сборы с «Уфой»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал, что его сын поедет на сборы в составе уфимской команды.

«У него действующий контракт. Вот и он поехал», — приводит слова Агаларова «Спор-Экспресс».

Он отметил, что некоторые вопросы можно решать и во время сборов. По его словам, у Гамида действующий контракт и он обязан поехать на сборы, вне зависимости от того, где он продолжит карьеру.

Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Ранее сообщалось, что Агаларов проходит медосмотр вместе с уфимским клубом.

