Промес будет снова выступать в «Спартаке» под 10-м номером

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес снова будет играть за московскую команду под десятым номером.

Об это рассказали в ролике на YouTube-канале клуба.

Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. До этого он выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. На его счету, в общей сложности, 177 матчей, 81 гол и 41 результативная передача в составе москвичей.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» на матч с «Зенитом» за Суперкубок.