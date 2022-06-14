Агаларов проходит предсезонный медосмотр вместе с «Уфой»

Нападающий Гамид Агаларов проходит медосмотр вместе с уфимским клубом.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал клуба.

Напомним, что «Уфа» в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступила «Оренбургу» (3:4) и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). РПЛ напрямую также покинули «Рубин» и «Арсенал». «Химки» сохранили прописку в элитном дивизионе, обыграв в стыках «СКА-Хабаровск».

Ранее вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о финансовом положении башкирского клуба.