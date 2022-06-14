В «Спартаке» анонсировали важное заявление

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о важном заявлении клуба, которое будет сделано 14 июня в 11:00 мск.

«Бойкотируйте все свои дела! У нас важное заявление! 11:00 мск — на нашем YouTube-канале», — сообщается в Telegram-канале «Спартака».

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вновь раскритиковала решение РФС провести матч за Суперкубок России — 2022 с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.