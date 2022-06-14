Онопко считает, что правило пяти замен не повлияет на зрелищность матчей

Тренер «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Онопко высказал мнение, что увеличение количества замен не повлияет на зрелищность матчей.

«Мы исходим из того, что нам предлагают УЕФА и ФИФА. В принципе, в футболе будет всё так же, как было раньше. Все в равных условиях имеют замены, играют 11 на 11. Количество замен на зрелищность не повлияют, — приводит слова Онопко «РБК Спорт».

Напомним, что IFAB 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.

Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, что увеличение количества замен с трёх до пяти позволит поддерживать высокий темп матчей и оперативно варьировать тактическую модель игры.