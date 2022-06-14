Тэйтум — о поражении в пятом матче с «Голден Стэйт»: серия ещё не закончена
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«Нам нужно сохранять уверенность. Сначала надо победить в пятницу. Мы уже попадали в подобные ситуации. Серия ещё не закончена. Нам нужна победа в шестом матче, это всё, о чем мы сейчас думаем», — заявил Тейтум на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что пятый матч состоялся в Сан-Франциско и завершился со счётом 104:94.
Самым результативным баскетболистом «Голден Стэйт» стал форвард Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.
В составе «Бостона» 27 баллов и десять подборов в свой актив записал Джейсон Тейтум.
Таким образом, «Голден Стэйт» вышел вперёд в серии (3-2). Следующий матч между командами пройдёт 17 июня в Бостоне.
Ранее баскетболист «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перенёс операцию по восстановлению двух травмированных пальцев.