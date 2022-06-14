Газзаев назвал главные преимущества увеличения количества замен в футболе

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что увеличение количества замен с трёх до пяти позволит поддерживать высокий темп матчей и оперативно варьировать тактическую модель игры.

«Увеличение до пяти замен — очень важное введение для динамики матча. Это возможность, чтобы варьировать тактическую схему игры, усилить атаку или оборону там, где это необходимо. Данное правило позволит поддерживать высокий темп игры», — цитирует Газзаева «РБК Спорт».

Он также подчеркнул, что на данный момент футбол является достаточно контактным видом спорта и данные пять замен позволят разнообразить ход игры и избежать большого количества травм. По его мнению, это хорошее решение.

Напомним, что IFAB 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение принять на постоянной основе правила проведения пяти замен во время матчей.