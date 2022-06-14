Инфантино рассказал о необходимости ввести в футболе чистое игровое время

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работает над поиском решения вопроса с чистым игровым временем.

«Мы и IFAB работаем над поиском решения вопроса с чистым временем матчей. Нужно найти какое-то решение, потому что я считаю, что игра, рассчитанная на полтора часа, не может по факту длиться 46—48 минут», — приводит слова Инфантино Calciomercato.

Он также подчеркнул, что для начала будут внесены несколько предложений, которые позже будут протестированы. По его мнению, люди воспримут данное предложение скептически, но в IFAB открыты для любых предложений, которые направлены на улучшение футбола.

Напомним, что IFAB 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение принять на постоянной основе правила проведения пяти замен во время матчей.

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