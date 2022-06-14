Инфантино рассказал о необходимости ввести в футболе чистое игровое время
«Мы и IFAB работаем над поиском решения вопроса с чистым временем матчей. Нужно найти какое-то решение, потому что я считаю, что игра, рассчитанная на полтора часа, не может по факту длиться 46—48 минут», — приводит слова Инфантино Calciomercato.
Он также подчеркнул, что для начала будут внесены несколько предложений, которые позже будут протестированы. По его мнению, люди воспримут данное предложение скептически, но в IFAB открыты для любых предложений, которые направлены на улучшение футбола.
Напомним, что IFAB 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.
Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение принять на постоянной основе правила проведения пяти замен во время матчей.