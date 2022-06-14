Медведев о первом месте в рейтинге ATP: я действительно это заслужил

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP.

«Я счастлив снова оказаться на вершине, я действительно это заслужил», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Российский теннисист уже возглавлял рейтинг с февраля по март 2022 года. В начале апреля он успешно перенёс операцию по удалению грыжи. Реабилитация проходила около двух месяцев.

26-летний спортсмен опередил серба Новака Джоковича, который спустился на третью строчку, и немца с русскими корнями Александра Зверева — он занимает второе место.

Ранее в Госдуме поздравили Медведева с первым местом в обновлённом рейтинге ATP.