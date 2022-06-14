Радимов рассказал, кого считает лучшим игроком прошедшего сезона

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, за кого бы проголосовал в опросе на звание лучшего футболиста Российской премьер-лиги в сезоне-2021/22.

«Клаудиньо провёл свой первый сезон в России буквально на одном дыхании, сумев с ходу адаптироваться и в новой команде, и в незнакомом чемпионате. Я бы рядом с Клаудиньо поставил ещё и Кузяева», — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России в сезоне-2021/22. При этом команда не сможет выступить в еврокубках в следующем сезоне.

Клаудиньо выступает за санкт-петербургский клуб с 2021 года. Он провёл за команду 23 матча и забил восемь мячей.

Ранее Владислав Радимов отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

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